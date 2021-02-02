iPhone разрешили разблокировать, не снимая маски

Новая функция Face ID работает только при наличии часов. Во время разблокировки смартфона Apple Watch должны быть на руке. Часы тоже необходимо разблокировать. Если все условия соблюдены, iPhone разблокируется от одного взгляда. Часы начнут при этом вибрировать.

Отмечается, что новую функцию необходимо будет включить в настройках самостоятельно. Она не будет работать при оплате покупок. То есть воспользоваться Face ID в маске можно будет только для разблокировки смартфона.

Пользователи смогут запустить публичную версию операционной системы iOS 14.5 чуть позже.