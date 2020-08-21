iPhone SE 2020 проиграл китайскому конкуренту по времени работы на одном заряде

Авторы канала проводят тесты с помощью роботизированного манипулятора. Он запускает на смартфонах различные приложения до тех пор, пока устройства не разрядятся.

К сожалению, iPhone SE начал сдаваться гораздо раньше соперника. Смартфон Apple выключился, когда у OnePlus Nord оставалось ещё 35% заряда. В итоге китайский конкурент проработал на три часа и шесть минут дольше, чем iPhone SE.

Напомним, у OnePlus Nord диагональ экрана равна 6,44 дюйма, а у iPhone SE — 4,7 дюйма. Ёмкость аккумулятора у смартфона Apple составляет всего 1821 мАч, а у смартфона OnePlus — 4115 мАч. Устройства продаются по схожей цене.