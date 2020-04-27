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Вчера 21:43
iPhone SE 2020 сравнили с другими смартфонами по продолжительности работы от одного заряда
По сравнению с iPhone 8 он хорош, а с другими телефонами — нет
iPhone SE 2020 сравнили с другими смартфонами по продолжительности работы от одного заряда. Среди них есть и модели Apple, в том числе iPhone 8.
С ним новинку сравнил автор YouTube-канала iAppleBytes. Телефоны зарядили до 100% и стали ждать. Тестировали с помощью бенчмарка Geekbench. В итоге iPhone 8 выключился через 3 часа 9 минут, а iPhone SE 2020 проработал 4 часа 12 минут.
Другой YouTube-канал Mrwhosetheboss опубликовал сравнение новинки с iPhone 11, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20 и OnePlus 8. Смартфоны зарядили до 100% и начали использовать их в различных сценариях: включать видео, игры, камеру и др. iPhone SE 2020 сдался через 3 часа 46 минут. iPhone 11 продержался 5 часов, Pro-версия — 6 часов 56 минут, Samsung Galaxy S20 показал 6 часов 31 минуту работы, а OnePlus 8 — 7 часов 55 минут. Он и стал лидером.