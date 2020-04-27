iPhone SE 2020 сравнили с другими смартфонами по продолжительности работы от одного заряда

Другой YouTube-канал Mrwhosetheboss опубликовал сравнение новинки с iPhone 11, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20 и OnePlus 8. Смартфоны зарядили до 100% и начали использовать их в различных сценариях: включать видео, игры, камеру и др. iPhone SE 2020 сдался через 3 часа 46 минут. iPhone 11 продержался 5 часов, Pro-версия — 6 часов 56 минут, Samsung Galaxy S20 показал 6 часов 31 минуту работы, а OnePlus 8 — 7 часов 55 минут. Он и стал лидером.