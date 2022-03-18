iPhone SE 2022 будет мощнее флагманских Android-смартфонов

Дело в том, что iPhone SE (2022) имеет тот же 6-ядерный CPU, 4-ядерный GPU, 16-ядерный процессор Neural Engine и 4 ГБ оперативной памяти, что и iPhone 13. Поэтому можно ожидать примерно такой же производительности.

Напомним, сегодня стало известно, что новые iPhone SE, Mac Studio и iPad Air не появятся в продаже в России.