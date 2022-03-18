iPhone SE 2022 будет мощнее флагманских Android-смартфонов

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iPhone SE 2022 будет мощнее флагманских Android-смартфоновБлагодаря процессору от iPhone 13
Новый iPhone SE (2022) от Apple оснащён тем же процессором A15 Bionic, что и iPhone 13, а это означает, что самый дешёвый смартфон Apple 2022 года будет превосходить флагманы Android, пишет PhoneArena.
iPhone SE (2022) может превзойти даже флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra. В качестве доказательства PhoneArena приводит такой график:
Дело в том, что iPhone SE (2022) имеет тот же 6-ядерный CPU, 4-ядерный GPU, 16-ядерный процессор Neural Engine и 4 ГБ оперативной памяти, что и iPhone 13. Поэтому можно ожидать примерно такой же производительности.
Напомним, сегодня стало известно, что новые iPhone SE, Mac Studio и iPad Air не появятся в продаже в России.