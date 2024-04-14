iPhone SE 4 получит OLED-дисплей и будет похож на iPhone 13

По слухам, iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1080 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц. Питать устройство будет новейший чип A16 Bionic, тот же самый, что используется в iPhone 15-й серии. Он также будет оснащен 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и модемом Snapdragon X70.

С точки зрения дизайна iPhone SE 4 будет очень похож на iPhone 13. Для обеспечения безопасности в нем будет система Face ID.

Точное разрешение основной камеры пока не раскрывается, но Нгуен Фи Хунг предполагает, что в ней будет использоваться сенсор IMX503. Кроме того, iPhone SE 4 получит аккумулятор емкостью 3279 мАч с поддержкой 20-ваттной быстрой зарядки.

Точная дата выхода iPhone SE 4 остается под вопросом. Предыдущая модель iPhone SE появилась весной 2022 года, а оригинальный SE дебютировал в 2016 году.