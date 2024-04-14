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Опубликовано 14 апреля 2024, 19:30
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iPhone SE 4 получит OLED-дисплей и будет похож на iPhone 13

Что еще стало известно
Известный инсайдер Нгуен Фи Хунг раскрыл предполагаемые спецификации грядущего бюджетного смартфона Apple, iPhone SE 4, его слова передает Лента.ру. Это значительное отличие от предыдущих поколений, поскольку четвертое поколение SE, как ожидается, впервые в линейке будет оснащено OLED-дисплеем.
iPhone SE 4 получит OLED-дисплей и будет похож на iPhone 13
© Ferra

По слухам, iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1080 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц. Питать устройство будет новейший чип A16 Bionic, тот же самый, что используется в iPhone 15-й серии. Он также будет оснащен 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и модемом Snapdragon X70.

С точки зрения дизайна iPhone SE 4 будет очень похож на iPhone 13. Для обеспечения безопасности в нем будет система Face ID.

Точное разрешение основной камеры пока не раскрывается, но Нгуен Фи Хунг предполагает, что в ней будет использоваться сенсор IMX503. Кроме того, iPhone SE 4 получит аккумулятор емкостью 3279 мАч с поддержкой 20-ваттной быстрой зарядки.

Точная дата выхода iPhone SE 4 остается под вопросом. Предыдущая модель iPhone SE появилась весной 2022 года, а оригинальный SE дебютировал в 2016 году.