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19:34, 09 января 2023
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iPhone SE почти семилетней давности снова возглавил рейтинг удовлетворённости пользователей

Новых iPhone 14 там нет

Бенчмарк AnTuTu опубликовал декабрьский рейтинг устройств Apple по удовлетворённости ими пользователей.

iPhone SE почти семилетней давности снова возглавил рейтинг удовлетворённости пользователей

Фото: Unsplash

Как и в предыдущие месяцы, лидером стал iPhone SE первого поколения, который вышел ещё весной 2016 года. У него 97,96% положительных отзывов. За смартфоном следует планшет iPad Air 4 с 97,62%. Третье место отдали iPhone 6s Plus с 97,15%.

Далее идут iPhone 6s (96,76%), 10,5-дюймовый iPad Pro 2 (96,75%), iPhone 12 mini (96,27%), iPhone 7 (95,87%), iPad Pro 4 (12.9 дюймов) (95,45%), iPhone SE 2 (95,16%), 11-дюймовый iPad Pro 4 (94,71%). Что интересно, новейших моделей iPhone 14 в рейтинге нет.

iPhone SE почти семилетней давности снова возглавил рейтинг удовлетворённости пользователей

AnTuTu

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