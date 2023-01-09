iPhone SE почти семилетней давности снова возглавил рейтинг удовлетворённости пользователей

Как и в предыдущие месяцы, лидером стал iPhone SE первого поколения, который вышел ещё весной 2016 года. У него 97,96% положительных отзывов. За смартфоном следует планшет iPad Air 4 с 97,62%. Третье место отдали iPhone 6s Plus с 97,15%.

Далее идут iPhone 6s (96,76%), 10,5-дюймовый iPad Pro 2 (96,75%), iPhone 12 mini (96,27%), iPhone 7 (95,87%), iPad Pro 4 (12.9 дюймов) (95,45%), iPhone SE 2 (95,16%), 11-дюймовый iPad Pro 4 (94,71%). Что интересно, новейших моделей iPhone 14 в рейтинге нет.