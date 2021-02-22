iPhone со складным экраном станет заменой компактного планшета iPad

Как пишут источники, новый складной iPhone также получит поддержку стилуса Apple Pencil. Диагональ OLED-экрана составит от 7,3 до 7,6 дюйма. У iPad mini 5 размер экрана равен 7,9 дюйма. Преимуществом же складного iPhone будет то, что его удобнее носить — можно сложить пополам, и устройство станет компактнее.

Напомним, вчера появились новость о том, что выпуск складного iPhone с гибким экраном может задержаться до 2024 года или вовсе не состояться. Дело в том, что компания ещё не начала готовить к разработке новинки своих партнёров, хотя обычно делает это задолго до выпуска устройств.