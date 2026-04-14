iPhone стал мировым лидером по продажам в начале года

Опубликовано 14 апреля 2026, 13:051 мин.
iPhone стал мировым лидером по продажам в начале годаСмартфоны Google Pixel показывают резкий рост
По данным аналитиков Counterpoint Research, в первом квартале 2026 года iPhone впервые занял первое место по продажам в мире среди смартфонов. Доля Apple составила около 21%, чуть опередив Samsung с 20%. При этом общий рынок смартфонов сократился на 6% по сравнению с прошлым годом.
В первом квартале 2026 года поставки Samsung снизились на 6% в годовом исчислении, а доля рынка сократилась до 20% из-за слабого массового спроса и задержки серии S26. Xiaomi же показала наибольшее падение среди топ-5 брендов — на 19% (доля пересмотрена до 12%). Oppo и vivo заняли 11% и 8% соответственно.. За пределами первой пятерки HONOR, Google и Nothing показали уверенный рост (25%, 14% и 25% соответственно) за счет расширения на рынках. Несмотря на общий спад, продажи Pixel выросли примерно на 14% по сравнению с прошлым годом.
Прогноз на 2026 год остается слабым из-за дефицита памяти до конца 2027 года.