iPhone стал самым продаваемым смартфоном в Китае

Согласно отчёту Counterpoint Research, в первом квартале 2020 года продажи iPhone в Китае упали лишь на 1% по сравнению с годом ранее. Что касается общих продаж смартфонов на данном рынке, то они снизились на 22%.

В целом, в топ-5 производителей на китайском рынке вошли Huawei, VIVO, OPPO, Apple и Xiaomi. Звание бестселлера же держит iPhone 11.

Аналитики также рассказали, что доля онлайн-продаж смартфонов в Китае в первом квартале 2020 года подскочила до более чем 50%. В 2019 году, для сравнения, было около 30%.