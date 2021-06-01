Телефоны
Сегодня в 16:51
iPhone стали разряжаться быстрее после обновленияНекоторые смартфоны даже начали перегреваться
Обновление iOS 14.6 на прошлой неделе принесло неприятности некоторым пользователям iPhone. Смартфоны получили проблемы с зарядом аккумулятора.
Пользователи жалуются, что их устройства слишком быстро разряжаются. Судя по сообщениям, это точно касается iPhone 11 Pro и Apple Smart Cover. По словам пользователя, помимо проблем с батареей у него перестал отображаться значок батареи Smart Cover на домашнем экране. В целом, жалобы на форуме говорят о том, что баг касается всех устройств вне зависимости от состояния их батарей.
Один из пользователей также рассказал, что его iPhone 12 Pro не только стал быстрее разряжаться, но и начал перегреваться даже при использовании браузера Safari.
Похоже, что остаётся ждать выпуска патча, который исправит проблему.