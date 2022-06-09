iPhone станет похож на розетки? Великобритания не планирует вводить универсальный USB-C

Тем не менее, многие ждут появления порта USB-C в iPhone. Порту Lightning от Apple уже 10 лет, и ранее его называли "современным разъемом следующего десятилетия". В соответствии с этим представлением, кажется неизбежным скорый уход Lightning на "пенсию".

BBC также отмечает, что согласно договоренностям после Brexit, новые правила ЕС будут распространяться и на Северную Ирландию.

В таком случае, если Великобритания не будет следовать закону ЕС о едином порте и Apple не откажется от своего личного порта, то вполне можно ожидать появления разных версий iPhone. Примерно такая ситуация сейчас с розетками, форма которых вполне может отличаться от страны к стране.