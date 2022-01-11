iPhone станут ещё дороже в 2022 году

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iPhone станут ещё дороже в 2022 годуВ сети опубликовали цены iPhone 14
В Twitter LeaksApplePro опубликовали американские цены на линейку Apple iPhone 14, которая должна выйти в 2022 году.
Конечно, пока до запуска смартфонов ещё слишком много времени, поэтому к опубликованной информации следует отнестись с долей скепсиса.
Источник утверждает, что эти цены в настоящее время рассматриваются в Apple, что, конечно, оставляет возможность для изменения финальных цен.
- Apple iPhone 14 — $799
- Apple iPhone 14 Max — $899
- Apple iPhone 14 Pro — $1099
- Apple iPhone 14 Pro Max — $1199
Модель iPhone 14 Max, вероятно, заменит iPhone mini, который оказался неудачным по продажам.
Если судить по этим данным, то модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут на $100 дороже, чем их аналоги 2021 года. Такие старшие айфоны будут существенно дороже младших моделей, что, впрочем, не так удивляет.
Источник: Notebookcheck