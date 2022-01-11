iPhone станут ещё дороже в 2022 году

Конечно, пока до запуска смартфонов ещё слишком много времени, поэтому к опубликованной информации следует отнестись с долей скепсиса.

Источник утверждает, что эти цены в настоящее время рассматриваются в Apple, что, конечно, оставляет возможность для изменения финальных цен.

Apple iPhone 14 — $799

Apple iPhone 14 Max — $899

Apple iPhone 14 Pro — $1099

Apple iPhone 14 Pro Max — $1199

Модель iPhone 14 Max, вероятно, заменит iPhone mini, который оказался неудачным по продажам.

Если судить по этим данным, то модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут на $100 дороже, чем их аналоги 2021 года. Такие старшие айфоны будут существенно дороже младших моделей, что, впрочем, не так удивляет.