iPhone упал с высоты почти 100 километров и «выжил»

Инцидент произошёл в бизнес-аэропорту Орландо с участием самолёта Seminole, что объясняет, почему окна могли быть открытыми. К сожалению, подробностей о том, как именно пилот уронил телефон, нет. Сразу после того, как это случилось, пилот предупредил диспетчерскую службу управления воздушным движением. Когда iPhone упал, самолёт находился на высоте 80-96 километров.

Специалисты быстро нашли смартфон. Оказалось, что айфон почти не повредился и работал нормально. Конечно, аппарату просто каким-то образом повезло. Хоть и нельзя отрицать надёжность конструкции смартфонов Apple, ведь они не в первый раз «выживают» после падений или погружений в воду.