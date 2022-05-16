iPhone уже начали использовать в качестве платёжных терминалов

Когда Tap to Pay активна, покупателю просто нужно приложить свой смартфон с NFC или банковскую карту к верхней части принимающего телефона. Так произойдёт бесконтактная транзакция.

Магазины Apple уже тестируют эту функцию в Apple Park Visitor Center. Новая функция приёма бесконтактных платежей не требует дополнительного оборудования. Всё, что нужно, это устройство iPhone XS или более новое.

На данный момент эта функция недоступна для потребителей — только для предприятий через торговые платформы Shopify и Adyen. Есть предположение, что Tap to Pay будет поддерживаться Apple Pay Cash в iOS 16, что позволит владельцам iPhone отправлять деньги друг другу, просто держа свои телефоны рядом.