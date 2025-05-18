iPhone в Бразилии сменит название, если суд продолжит принимать сторону Gradiente

Опубликовано 18 мая 2025, 09:451 мин.
iPhone в Бразилии сменит название, если суд продолжит принимать сторону GradienteТоварные знак начал использоваться раньше
В Бразилии продолжается многолетний спор между компаниями Apple и Gradiente из-за прав на использование названия «iphone». Недавно Высший суд Бразилии (STJ) признал право Gradiente на бренд «G Gradiente Iphone», зарегистрированный ещё в 2008 году, и отменил прежнее решение о его аннулировании.
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Gradiente утверждает, что ещё в 2000 году выпустила телефон с этим названием — за 7 лет до появления первого iPhone от Apple. В 2012 году Apple подала в суд, обвиняя Gradiente в попытке использовать её мировую популярность, но суд не нашёл признаков недобросовестности со стороны бразильской компании.
Президент Gradiente назвал это «победой справедливости» и подчеркнул, что компания не копировала Apple, а первой использовала название в Бразилии.
Сейчас дело ещё рассматривается в Верховном суде страны (STF). Если Gradiente выиграет и там, Apple, вероятно, придётся либо заключать соглашение, либо обращаться в международные суды.
Пока Gradiente может продолжать продавать телефоны под брендом «iphone» в Бразилии.