iPhone в Бразилии сменит название, если суд продолжит принимать сторону Gradiente

Gradiente утверждает, что ещё в 2000 году выпустила телефон с этим названием — за 7 лет до появления первого iPhone от Apple. В 2012 году Apple подала в суд, обвиняя Gradiente в попытке использовать её мировую популярность, но суд не нашёл признаков недобросовестности со стороны бразильской компании.

Президент Gradiente назвал это «победой справедливости» и подчеркнул, что компания не копировала Apple, а первой использовала название в Бразилии.

Сейчас дело ещё рассматривается в Верховном суде страны (STF). Если Gradiente выиграет и там, Apple, вероятно, придётся либо заключать соглашение, либо обращаться в международные суды.

Пока Gradiente может продолжать продавать телефоны под брендом «iphone» в Бразилии.