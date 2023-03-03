iPhone в России всё? Иностранные посредники стали отказывать в поставках

По словам источника на рынке потребительской электроники, санкции уже в ближайшие несколько месяцев могут привести к дефициту некоторых моделей смартфонов, а также к росту цен на них. Часть посредников с Ближнего Востока уже прислала отказы российским партнёрам. Источник считает, что ограничения могут коснуться вообще всех устройств, где используются американские патенты и технологии. А к ним относятся и китайские смартфоны.

Другой источник отметил, что схем организации параллельного импорта много. Но из-за санкций могут удлиниться посреднические цепочки, а это приведёт к росту цен. Ещё один собеседник возразил, что отследить весь путь смартфона от завода-изготовителя до конечного пользователя несложно. Вопрос в том, смогут ли США выявить и наказать всех перекупщиков. Однако многие посредники просто не захотят связываться с такими рисковыми операциями.