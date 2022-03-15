iPhone вместо Xbox: улучшена производительность консольных игр на смартфонах Apple

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iPhone вместо Xbox: улучшена производительность консольных игр на смартфонах AppleКомпания пообещала более плавную картинку и уменьшенную задержку
В Microsoft заявили об улучшении производительности своего облачного игрового сервиса Xbox Cloud Gaming на устройствах под управлением iOS и iPadOS.
xCloud стал доступен на iPhone и iPad ещё год назад: Microsoft не может запустить отдельное приложение из-за правил App Store, но сервис доступен через Safari. Браузерная версия имеет ограниченный функционал, однако в Microsoft заявили о значительных улучшениях её работы.
Менеджер по продуктам Xbox Николь Хилберт рассказала, что компания оптимизировала вывод видео и передачу сетевых данных, благодаря чему геймеры должны получить более плавную картинку и уменьшенное время задержки.
Известно, что сейчас Microsoft разрабатывает приложение Xbox для телевизоров. Оно позволит игрокам транслировать игры на телевизор без консоли.
Источник: The Verge