iPhone вместо Xbox: улучшена производительность консольных игр на смартфонах Apple

xCloud стал доступен на iPhone и iPad ещё год назад: Microsoft не может запустить отдельное приложение из-за правил App Store, но сервис доступен через Safari. Браузерная версия имеет ограниченный функционал, однако в Microsoft заявили о значительных улучшениях её работы.

Менеджер по продуктам Xbox Николь Хилберт рассказала, что компания оптимизировала вывод видео и передачу сетевых данных, благодаря чему геймеры должны получить более плавную картинку и уменьшенное время задержки.

Известно, что сейчас Microsoft разрабатывает приложение Xbox для телевизоров. Оно позволит игрокам транслировать игры на телевизор без консоли.