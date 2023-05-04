iPhone выжил после падения с высоты 4 км

В видеоролике, опубликованном на TikTok, Хаттон Смит рассказал, что происходит, когда вы оставляете свой iPhone в кармане во время прыжка с парашютом. Когда он выпрыгивает из самолета, видно, как телефон вылетает из его заднего кармана.

Смит объяснил, что телефон уцелел благодаря чехлу Catalyst, который защитил его от удара. Кроме того, телефон приземлился в болотистой, грязной местности, что смягчило приземление.

Один из пользователей TikTok прокомментировал: «в iPhone нет ничего среднего - они либо неразрушимы, либо разбиваются от падения с полуметра на ковер».