iPhone выжил после падения с высоты 4 км

iPhone выжил после падения с высоты 4 кмВот поэтому нужно носить телефон в чехле
Недавно у одного парашютиста почти остановилось сердце, когда он понял, что его iPhone выпал из кармана как раз в тот момент, когда он выпрыгнул из самолета с высоты более 4 км. Невероятно, но факт: iPhone пережил падение и прекрасно работал, когда владелец поднял его с земли.
В видеоролике, опубликованном на TikTok, Хаттон Смит рассказал, что происходит, когда вы оставляете свой iPhone в кармане во время прыжка с парашютом. Когда он выпрыгивает из самолета, видно, как телефон вылетает из его заднего кармана.
Смит объяснил, что телефон уцелел благодаря чехлу Catalyst, который защитил его от удара. Кроме того, телефон приземлился в болотистой, грязной местности, что смягчило приземление.
Один из пользователей TikTok прокомментировал: «в iPhone нет ничего среднего - они либо неразрушимы, либо разбиваются от падения с полуметра на ковер».