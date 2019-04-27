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Сегодня 15:05

iPhone XR 2019 года получит двойную камеру

Одна из них будет с телеобъективом
В интернете появились новые слухи относительно преемника iPhone XR, который Apple презентует в сентябре этого года. Говорят, что новая модель получит двойную основную камеру.

Напомним, iPhone XR имеет одну основную камеру с разрешением 12 МП и диафрагмой F/1.80. Источник слил информацию о том, что продолжение модели, условный iPhone XR 2, получит два модуля для основной камеры. Второй модуль будет оснащён телеобъективом.

Многие предположили, что такое новшество сделает XR ещё популярнее, а ведь он уже самый продаваемый смартфон Apple. Боится ли компания падения продаж старших моделей — iPhone XI и iPhone XI Max, непонятно.

Презентация новых моделей от Apple пройдёт по традиции осенью текущего года.

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