iPhone XR 2019 получит лучший аккумулятор

Согласно утечке, iPhone XR 2019 получит аккумулятор ёмкостью 3110 мАч. У XR нынешнего поколения этот показатель равен 2942 мАч. Несмотря на то, что у iPhone XS батарея больше, модель XR признали самой автономной, сравнив её показатели со старшими «братьями». Так при использовании интернета XR хватает на 15 часов, при просмотре видео — на 16, а при прослушивании музыки — на 65.

В новом же iPhone XR прирост ёмкости составит 5%, что может улучшить данные показатели. Впрочем, всё будет зависеть от «начинки» аппарата, поэтому будем ждать официальной презентации, а потом сравним.