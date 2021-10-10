МегаФон продаёт iPhone XR по минимальной цене только сегодня

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МегаФон продаёт iPhone XR по минимальной цене только сегодняСтарый, но добротный смартфон
В официальном магазине МегаФона на AliExpress 10 октября проходит распродажа смартфона Apple iPhone XR с 64 ГБ памяти. Успевайте сделать заказ.
iPhone XR предлагается в жёлтом корпусе. На момент публикации новости в наличии оставалась 431 штука. МегаФон предлагает купить смартфон за 37 490 рублей по промокоду «MEGAOCT2500», который нужно применить в корзине:
На Яндекс.Маркете это самая низкая цена среди официальных ретейлеров.
Акция действует только сегодня, поэтому всем желающим стоит поспешить. МегаФон продаёт Apple iPhone XR по официальной гарантии. Поддерживаются SIM любых операторов. Доставка осуществляется по Российской Федерации, если верить сайту.
Данная модель работает на процессоре A12 Bionic и имеет экран диагональю 6,1 дюйма.