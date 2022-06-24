iPhone XR пролежал на дне реки почти год и выжил

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iPhone XR пролежал на дне реки почти год и выжилЕго вернули владельцу в рабочем состоянии
Житель Великобритании Оуайн Дэвис (Owain Davies) рассказал журналистам историю воссоединения со своим iPhone XR, который он уронил в реку около 10 месяцев назад.
Дэвис уронил iPhone в реку Уай недалеко от Синдерфорда, Глостершир, во время гребли на каноэ в августе 2021 года. Британец был очень расстроен и даже не надеялся когда-либо снова увидеть свой смартфон, но спустя почти год устройство благополучно вернулось к владельцу.
Дело в том, что в начале июня 2022 года житель Глостершира обнаружил на дне реки iPhone XR. Он забрал смартфон, высушил его и выложил фотографии в сеть. После высыхания айфон даже смог зарядиться и включиться. Нашедший устройство мужчина смог быстро обнаружить владельца благодаря обоям на рабочем столе — там стояла семейная фотография.