iPhone XR пролежал на дне реки почти год и выжил

Дэвис уронил iPhone в реку Уай недалеко от Синдерфорда, Глостершир, во время гребли на каноэ в августе 2021 года. Британец был очень расстроен и даже не надеялся когда-либо снова увидеть свой смартфон, но спустя почти год устройство благополучно вернулось к владельцу.

Дело в том, что в начале июня 2022 года житель Глостершира обнаружил на дне реки iPhone XR. Он забрал смартфон, высушил его и выложил фотографии в сеть. После высыхания айфон даже смог зарядиться и включиться. Нашедший устройство мужчина смог быстро обнаружить владельца благодаря обоям на рабочем столе — там стояла семейная фотография.