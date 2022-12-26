iPhone XR загорелся после падения на пол

18:51, 26 декабря 2022
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iPhone XR загорелся после падения на полУ него была неродная батарея
Житель Китая рассказал, как уронил iPhone XR на пол, а смартфон загорелся.
Фото: iXBT
iPhone XR был куплен в конце 2019 года в неофициальном магазине. Кроме того, в начале 2022 года у него заменили аккумулятор на новый.
Мужчина также рассказал, что перед падением смартфон был только-только снят с зарядки. Пользователь почувствовал, что температура корпуса iPhone XR была выше привычной.
Вероятно, причиной проблемы стала неофициальная батарея. В любом случае, Apple тут мужчине уже ничем не поможет.