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Сегодня 18:20

iPhone XS не выдержал погружения в воду вопреки обещаниям Apple

Но естественный износ может влиять на стойкость смартфона
На сайте Apple указано, что iPhone XS имеет степень защиты от воды IP68. Это значит, что смартфон может выдержать погружение на глубину до двух метров в течение 30 минут. Недавно пользователь устройства из Китая уронил его в ванну. Телефон был сразу поднят, но некоторые его функции повредились, несмотря на гарантии Apple.

Мужчина рассказал, что в воде iPhone пробыл недолго. Владелец сразу достал его и постарался высушить. После сушки выяснилось, что перестала корректно работать функция распознавания лица.

Мужчина обратился в сервисный центр, однако там ему заявили, что это негарантийный случай, а за ремонт iPhone XS придётся отдать 4800 юаней (примерно $700). Владелец смартфона возмутился, ведь срок гарантии ещё не закончился. Сотрудник сервисного центра сообщил ему, что водостойкость смартфона гарантирована только при воздействии брызг. А вот «утопленники» автоматически снимаются с гарантийного обслуживания.

Стоит отметить, что эта информация есть на сайте Apple. Кроме того, там написано, что устойчивость к брызгам, воде и пыли не является постоянной характеристикой устройства и может снижаться вследствие естественного износа.