iPhone XS не выдержал погружения в воду вопреки обещаниям Apple

Мужчина рассказал, что в воде iPhone пробыл недолго. Владелец сразу достал его и постарался высушить. После сушки выяснилось, что перестала корректно работать функция распознавания лица.

Мужчина обратился в сервисный центр, однако там ему заявили, что это негарантийный случай, а за ремонт iPhone XS придётся отдать 4800 юаней (примерно $700). Владелец смартфона возмутился, ведь срок гарантии ещё не закончился. Сотрудник сервисного центра сообщил ему, что водостойкость смартфона гарантирована только при воздействии брызг. А вот «утопленники» автоматически снимаются с гарантийного обслуживания.

Стоит отметить, что эта информация есть на сайте Apple. Кроме того, там написано, что устойчивость к брызгам, воде и пыли не является постоянной характеристикой устройства и может снижаться вследствие естественного износа.