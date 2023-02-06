iPhone заняли 20 мест из 25 в рейтинге самых продаваемых смартфонов в мире

Аналитики сообщили, что Apple показала выдающиеся результаты за указанный период, продемонстрировав значительный рост продаж на всех рынках. А успех iPhone 14 Pro свидетельствует о том, что потребители готовы платить больше за Pro-вариант.

Уточняется, что доля продаж iOS-устройств на всех рынках — в Европе, США, Австралии и Японии — в четвёртом квартале 2022 года увеличилась. Если же посмотреть на топ-25 самых продаваемых смартфонов в разных частях мира, то всё становится ещё очевиднее и интереснее.