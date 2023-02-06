iPhone заняли 20 мест из 25 в рейтинге самых продаваемых смартфонов в мире

iPhone заняли 20 мест из 25 в рейтинге самых продаваемых смартфонов в миреВ США смартфоны Apple невероятно популярны
Аналитики Kantar рассказали, какие смартфоны были самыми продаваемыми в разных регионах мира в четвёртом квартале 2022 года.
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Аналитики сообщили, что Apple показала выдающиеся результаты за указанный период, продемонстрировав значительный рост продаж на всех рынках. А успех iPhone 14 Pro свидетельствует о том, что потребители готовы платить больше за Pro-вариант.
Уточняется, что доля продаж iOS-устройств на всех рынках — в Европе, США, Австралии и Японии — в четвёртом квартале 2022 года увеличилась. Если же посмотреть на топ-25 самых продаваемых смартфонов в разных частях мира, то всё становится ещё очевиднее и интереснее.
Kantar
Как мы видим, из 25 позиций, 20 занимаются именно смартфоны Apple. В США они вообще захватили все пять первых мест.