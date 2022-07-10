iPhone запретили продавать в Колумбии из-за патентных нарушений

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iPhone запретили продавать в Колумбии из-за патентных нарушенийEricsson выиграла суд
Суд в Колумбии вынес решение в пользу Ericsson в споре о патентах на 5G. Компания судилась с Apple, поэтому результатом постановления стал запрет импортировать, продавать и рекламировать iPhone и iPad с поддержкой 5G в стране.
Этот запрет вступает в силу после того, как суд в Боготе постановил, что использование 5G в iPhone 12, iPhone 13 и других iPad с поддержкой 5G нарушает патент Ericsson на технологию связи пятого поколения.
Apple уже подала апелляцию и хочет оспорить судебное решение. Но пока компании запрещены «импорт, продажа, коммерциализация и реклама продуктов, нарушающих патент».
На данный момент неизвестно, добьётся ли Ericsson подобных побед в других странах. Если это произойдёт, это может стать большим ударом для Apple и вынудит компанию прийти к соглашению с Ericsson.