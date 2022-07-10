iPhone запретили продавать в Колумбии из-за патентных нарушений

Этот запрет вступает в силу после того, как суд в Боготе постановил, что использование 5G в iPhone 12, iPhone 13 и других iPad с поддержкой 5G нарушает патент Ericsson на технологию связи пятого поколения.

Apple уже подала апелляцию и хочет оспорить судебное решение. Но пока компании запрещены «импорт, продажа, коммерциализация и реклама продуктов, нарушающих патент».

На данный момент неизвестно, добьётся ли Ericsson подобных побед в других странах. Если это произойдёт, это может стать большим ударом для Apple и вынудит компанию прийти к соглашению с Ericsson.