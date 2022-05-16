iPhone «застрял» в самолёте. Его не могли найти несколько рейсов подряд

Мужчина связался с Qantas, чтобы те помогли ему в этой глупой ситуации. Он рассказал, что его жена, кажется, оставила свой iPhone в самолёте. Пользователи догадались использовать приложение Find My и узнали таким образом, что телефон остался на борту самолёта, который летел рейсом из Сиднея в Окленд. После этого смартфон вернулся обратно в Сидней, затем покинул город и отправился в Гонолулу и наконец снова оказался в Сиднее. Но и на этом его приключения не закончились: айфон снова прилетел в Окленд и вернулся потом в Сидней.

Пользователи решили, что устройство застряло в кресле, на котором сидела жена во время первоначального полёта. При этом история могла бы быть не такой безобидной. В 2016 году iPhone, застрявший в кресле на рейсе Qantas из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, загорелся после того, как литиевая батарея внутри телефона была деформирована. К счастью, экипаж смог потушить пожар с помощью огнетушителей.

К сожалению, эта история не побудила сотрудников Qantas лучше осматривать свои самолёты перед полётами. В этот раз им повезло: всё закончилось благополучно, и iPhone вернули хозяйке.