iQOO 15 получит светящееся кольцо вокруг камеры

По данным инсайдеров, камера слегка выступает из корпуса из-за перископного телеобъектива, который возвращается после годового перерыва. LED-кольцо вокруг камеры будет использоваться, например, для уведомлений.

Согласно утечкам, экран iQOO 15 будет 6,85-дюймовым AMOLED с разрешением QHD+ и пиковой яркостью до 6000 нит. Основная камера на 50 Мп оснащена сенсором 1/1,5", а также в телефоне есть телеобъектив на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль.

Аккумулятор смартфона получит ёмкость от 7000 до 8000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки.