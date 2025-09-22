iQOO 15 поставил рекорд в Geekbench

Опубликовано 22 сентября 2025, 15:451 мин.
iQOO 15 поставил рекорд в GeekbenchУникальный игровой чип Q3
Новый флагман Vivo — iQOO 15 — засветился в бенчмарке Geekbench и сразу установил рекорд. Устройство с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрало 3824 балла в одноядерном тесте и 12 402 — в многоядерном.
Прототип, участвовавший в тестах, имел 16 ГБ оперативной памяти и работал на Android 16. Согласно утечкам, iQOO 15 получит дисплей Samsung с разрешением QHD+, подсветку вокруг камеры, три датчика по 50 МП, включая перископ с 3-кратным оптическим зумом, а также аккумулятор на 7000 мАч.
Главная особенность устройства — собственный чип iQOO под названием Q3. По слухам, он обеспечит полную аппаратную поддержку трассировки лучей в Genshin Impact. Подробности о Q3 компания обещает раскрыть 23 сентября — в тот же день, когда Qualcomm официально представит Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Полноценный анонс iQOO 15 ожидается в ближайшие недели.
