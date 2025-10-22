iQOO 15 разошёлся тиражом более 142 000 штук за первые четыре часа продаж

Так, стало известно, что за первые четыре часа было продано более 142 000 единиц, что на 87% больше результата предыдущей модели iQOO 13.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung M14 с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц. Внутри установлены чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5 и фирменный Q3. Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.