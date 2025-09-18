iQOO 15 с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 засветился в Geekbench

В одноядерном тесте он набрал 2 360 очков, а в многоядерном — 7 285. Эксперты считают, что низкие результаты могут быть связаны с тестированием раннего прототипа или неокончательной прошивкой. Ранее устройство было замечено на платформе 3C с 100-ваттным зарядным устройством.

iQOO 15 станет частью серии смартфонов с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5, которую также получат Honor Magic 8 и другие модели. После китайского запуска глобальная версия ожидается через несколько недель.