iQOO 15 с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 засветился в Geekbench

18 сентября 2025
iQOO 15 с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 засветился в GeekbenchЗапуск в Китае ожидается 20 октября
iQOO 15 покажут в Китае 20 октября. Модель для китайского рынка носит код V2505A, а глобальная версия — I2501. Ранее устройство прошло сертификацию Nemko, которая подтвердила поддержку беспроводной зарядки — функции, отсутствовавшей у предыдущих поколений. В Geekbench iQOO 15 тестировался с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 12 ГБ оперативной памяти на Android 16.
© iQOO
В одноядерном тесте он набрал 2 360 очков, а в многоядерном — 7 285. Эксперты считают, что низкие результаты могут быть связаны с тестированием раннего прототипа или неокончательной прошивкой. Ранее устройство было замечено на платформе 3C с 100-ваттным зарядным устройством.
iQOO 15 станет частью серии смартфонов с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5, которую также получат Honor Magic 8 и другие модели. После китайского запуска глобальная версия ожидается через несколько недель.