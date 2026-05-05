iQOO 15 стали самыми мощными смартфонами апреля по версии AnTuTu

Опубликовано 05 мая 2026, 05:171 мин.
iQOO 15 стали самыми мощными смартфонами апреля по версии AnTuTuСвежая статистика
Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов за апрель. Лидеры почти не изменились по сравнению с мартом — первое место снова занял iQOO 15 Ultra.
© iQOO
Модель iQOO 15 Ultra набрала 4 126 940 баллов. Чуть отстал iQOO 15 — 4 102 621 балл. Оба смартфона работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащены 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Также у них хорошая система охлаждения.
Третье место занял Red Magic 11 Pro+ с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Он набрал 4 098 742 балла.
Интересно, что из первой десятки девять смартфонов работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Единственное исключение — OnePlus Ace 6 Ultra на процессоре MediaTek Dimensity 9500, он на шестом месте.
В среднем ценовом сегменте лидирует iQOO Z11 с процессором Dimensity 8500 и результатом 2 323 047 балла. Следом идут Honor Power2 и Oppo K15 Pro — тоже на процессорах MediaTek.