iQOO Neo 11 с процессором Snapdragon 8 Elite испытали в Geekbench

iQOO Neo 11 с процессором Snapdragon 8 Elite испытали в GeekbenchПеред 30 октября
Смартфон iQOO Neo 11 выйдет в Китае 30 октября. Новинка уже появилась в базе Geekbench. Согласно данным теста, iQOO Neo 11 оснащён чипом Snapdragon 8 Elite, имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 16 с оболочкой OriginOS 6.
В Geekbench устройство набрало 2 936 баллов в одноядерном тесте и 8 818 в многоядерном. iQOO уже подтвердила, что смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-экран BOE Q10+ с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор ёмкостью 7 500 мА·ч поддерживает 100-Вт быструю зарядку.
Смартфон оснастят 50-МП основной камерой с OIS и ультрашироким модулем. Есть ультразвуковой сканер отпечатков в экране. Корпус с металлической рамкой будет иметь защиту IP68/IP69, а цвета предложат: чёрный, белый, оранжевый и фиолетовый.