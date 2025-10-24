iQOO Neo 11 с процессором Snapdragon 8 Elite испытали в Geekbench

Смартфон оснастят 50-МП основной камерой с OIS и ультрашироким модулем. Есть ультразвуковой сканер отпечатков в экране. Корпус с металлической рамкой будет иметь защиту IP68/IP69, а цвета предложат: чёрный, белый, оранжевый и фиолетовый.