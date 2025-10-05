iQOO сравнила свой новый флагман с болидом Формулы-1

Опубликовано 05 октября 2025, 19:051 мин.
iQOO сравнила свой новый флагман с болидом Формулы-1Запуск ожидается в ноябре
Индийский офис iQOO опубликовал новый тизер своего флагманского смартфона iQOO 15, который, вероятно, будет официально представлен в ноябре. Компания настолько уверена в его производительности, что на рекламном плакате изображен болид Формулы-1. Смартфон станет одним из первых устройств на базе новейшего Snapdragon 8 Elite Gen 5.
© iQOO
Ранее iQOO подтвердила запуск iQOO 15 и Neo 11 в Китае: первая модель будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5, а вторая — на Snapdragon 8 Elite.
По слухам, iQOO 15 получит 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, а также ультразвуковой сканер отпечатков в экране. Корпус будет металлическим с защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69.
Смартфон оснастят аккумулятором на 7000 мА·ч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Он будет работать на Android 16 с OriginOS 6, а объём памяти составит до 16 ГБ LPDDR5x RAM и до 1 ТБ UFS 4.1.