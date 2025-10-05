iQOO сравнила свой новый флагман с болидом Формулы-1

По слухам, iQOO 15 получит 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, а также ультразвуковой сканер отпечатков в экране. Корпус будет металлическим с защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69.

Смартфон оснастят аккумулятором на 7000 мА·ч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Он будет работать на Android 16 с OriginOS 6, а объём памяти составит до 16 ГБ LPDDR5x RAM и до 1 ТБ UFS 4.1.