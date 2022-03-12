Иронично: смартфоны Google на Западе испытали проблемы с NFC после обновления ПО

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Иронично: смартфоны Google на Западе испытали проблемы с NFC после обновления ПОПри оплате через Google Pay
После установки Android 12L March Feature Drop некоторые устройства Pixel стали "несертифицированными" и больше не могут совершать бесконтактные транзакции с помощью Google Pay.
Сообщается, что данная проблема возникает случайным образом после установки последнего обновления Pixel. Проблема возникает не сразу и может “подождать” несколько дней. Как только она “активируется”, пользователи получают уведомление с текстом "Ваш телефон не соответствует стандартам программного обеспечения".
На данный момент есть сообщения от владельцев Pixel 4a, 4a 5G и 5, работающих с официальной мартовской сборкой без каких-либо модификаций устройства, рут-прав, например.
При этом, в основном это касается стабильных версий прошивок, не участвующих в программе бета-тестирования.
Источник: 9to5google