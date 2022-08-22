Ищете хороший смартфон за 6500 рублей? Мы его нашли, но поторопитесь

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Ищете хороший смартфон за 6500 рублей? Мы его нашли, но поторопитесьАкция может закончиться
Смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 6,5-дюймовым дисплеем можно купить сейчас за 6500 рублей на AliExpress. Это модель Realme C30.
Вышеуказанная стоимость отображается в корзине после того, как вы добавляете туда смартфон. Как обычно, все акции проверены только на момент публикации новости. Мы не гарантируем наличие товара и предложения.
В основе аппарата лежит процессор Unisoc Tiger T612, имеются 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. В качестве основной камеры выступает 8-Мп датчик.