Искусственный интеллект в Android 14 подскажет вам, как ответить на любое сообщение

В приложении «Сообщения» на Android также появится функция «Magic Compose», позволяющая пользователям выбирать предложенные ответы из нейронной сети. Кроме того, ИИ сможет корректировать тон и стиль текста, чтобы он звучал более профессионально или соответствовал определенному стилю.

Кроме того, Google планирует расширить возможности персонализации смартфонов Pixel. Пользователи вскоре смогут создавать уникальные обои, предоставляя текстовые описания, а ИИ будет генерировать соответствующие обои на основе введенных данных.

Ожидается, что эти интересные функции появятся с официальным релизом Android 14.