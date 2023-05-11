Искусственный интеллект в Android 14 подскажет вам, как ответить на любое сообщение

Искусственный интеллект в Android 14 подскажет вам, как ответить на любое сообщениеА также создаст вам эксклюзивные обои
Google представила новые интересные функции для своей грядущей операционной системы Android 14, использующие возможности искусственного интеллекта (ИИ). Одним из заметных дополнений является модель ИИ, которая может генерировать текст на основе предыдущих сообщений пользователя, облегчая и ускоряя составление ответов.
В приложении «Сообщения» на Android также появится функция «Magic Compose», позволяющая пользователям выбирать предложенные ответы из нейронной сети. Кроме того, ИИ сможет корректировать тон и стиль текста, чтобы он звучал более профессионально или соответствовал определенному стилю.
Кроме того, Google планирует расширить возможности персонализации смартфонов Pixel. Пользователи вскоре смогут создавать уникальные обои, предоставляя текстовые описания, а ИИ будет генерировать соответствующие обои на основе введенных данных.
Ожидается, что эти интересные функции появятся с официальным релизом Android 14.