Исполнитель роли Капитана Америки назвал недостатки современных iPhone

Эванс пожаловался, что новый iPhone слишком тяжёлый. Когда актёр его держит, ему приходится подпирать корпус мизинцем. Также он отметил, что скучает по кнопке «Домой».

Крис добавил, что с радостью вернулся бы обратно на iPhone 6s, если была такая возможность. А вот переходить на iPhone SE он не хочет. «Я хочу чтобы что-то старое работало пока просто не перестанет работать», — подытожил Эванс.