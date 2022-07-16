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Исполнитель роли Капитана Америки назвал недостатки современных iPhone

Недавно он расстался со своим iPhone 6s
Недавно исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс наконец перешёл со своего старого iPhone 6s на более актуальную модель — iPhone 12 Pro. Теперь выяснилось, что она ему не нравится.
Исполнитель роли Капитана Америки назвал недостатки современных iPhone

Эванс пожаловался, что новый iPhone слишком тяжёлый. Когда актёр его держит, ему приходится подпирать корпус мизинцем. Также он отметил, что скучает по кнопке «Домой».

Крис добавил, что с радостью вернулся бы обратно на iPhone 6s, если была такая возможность. А вот переходить на iPhone SE он не хочет. «Я хочу чтобы что-то старое работало пока просто не перестанет работать», — подытожил Эванс.

Источник:Collider
Теги:
#iPhone
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#Marvel
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#iPhone 12
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