Исполнитель роли Капитана Америки назвал недостатки современных iPhone

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Исполнитель роли Капитана Америки назвал недостатки современных iPhoneНедавно он расстался со своим iPhone 6s
Недавно исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс наконец перешёл со своего старого iPhone 6s на более актуальную модель — iPhone 12 Pro. Теперь выяснилось, что она ему не нравится.
Эванс пожаловался, что новый iPhone слишком тяжёлый. Когда актёр его держит, ему приходится подпирать корпус мизинцем. Также он отметил, что скучает по кнопке «Домой».
Крис добавил, что с радостью вернулся бы обратно на iPhone 6s, если была такая возможность. А вот переходить на iPhone SE он не хочет. «Я хочу чтобы что-то старое работало пока просто не перестанет работать», — подытожил Эванс.