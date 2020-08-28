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Использование смартфона перед сном повлияло на качество спермы
Не в лучшую сторону
Израильские учёные выяснили, что использование смартфона перед сном может негативно влиять на качество спермы. Сперматозоиды у любителей «позалипать в телефон» могут быть менее подвижными, чем у тех, кто не имеет такой привычки.
Автор исследования рассказал, что между просмотром смартфона или планшета вечером и снижением качества спермы есть корреляция. Также отрицательно на концентрацию сперматозоидов в сперме влияет просмотр ТВ по вечерам. По словам учёных, дело в свете, который излучают экраны гаджетов.
К таким выводам исследователи пришли, изучив образцы спермы 116 мужчин в возрасте от 21 до 59 лет. Учёные также обнаружили корреляцию между более длительным сном и более высоким качеством спермы.