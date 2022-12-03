Исследование: из-за чего люди в основном выбрасывают свои смартфоны

С помощью Google в Green Smartphones выяснили, какие проблемы вызывают наибольшее количество жалоб. Первое место в списке заняла неспособность телефона заряжаться. Это причина, из-за которой на свалках оказалась треть смартфонов.

Следующая по популярности причина — неисправный тачскрин (10%). В 9% случаев люди избавляются от смартфона из-за сломанного динамика. Далее в списке идут следующие проблемы: перегрев, поломка микрофона, слишком быстрая разрядка, неработающая камера, неработающие Wi-Fi, Bluetooth, кнопки громкости, питания, GPS, беспроводная зарядка.