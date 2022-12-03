Исследование: из-за чего люди в основном выбрасывают свои смартфоны

Исследование: из-за чего люди в основном выбрасывают свои смартфоныА что вас заставило избавиться от старого и купить новый телефон?
По данным Green Smartphones, в 2022 году будет выброшено 5,3 млрд мобильных телефонов. Аналитики также выяснили причины, по которым люди прощаются со своими старыми смартфонами.
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С помощью Google в Green Smartphones выяснили, какие проблемы вызывают наибольшее количество жалоб. Первое место в списке заняла неспособность телефона заряжаться. Это причина, из-за которой на свалках оказалась треть смартфонов.
Следующая по популярности причина — неисправный тачскрин (10%). В 9% случаев люди избавляются от смартфона из-за сломанного динамика. Далее в списке идут следующие проблемы: перегрев, поломка микрофона, слишком быстрая разрядка, неработающая камера, неработающие Wi-Fi, Bluetooth, кнопки громкости, питания, GPS, беспроводная зарядка.
PhoneArena