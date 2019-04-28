Исследование: людей почти не интересуют фронтальные камеры

Тем не менее, ресурс заявляет, что люди не готовы совсем отказаться от фронталок. Многие используют их для видеозвонков, некоторым нравится возможность разблокировки смартфона лицом. Кто-то применяет фронтальные камеры и по их предназначению — делает селфи.

Создатели опроса пришли к выводу, что производители смартфонов с фронтальными камерами с высоким разрешением ориентируются не на то, на что нужно. Им стоило бы уделить внимание качеству съёмки видео, так как это одна из основных причин, по которой людям пока ещё нужны фронталки.