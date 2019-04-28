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Исследование: людей почти не интересуют фронтальные камеры

Их используют, в основном, для видеозвонков, а не для селфи
Ресурс GSMArena провёл опрос среди читателей и выяснил, что основные камеры для пользователей смартфонов важнее, чем фронтальные. 92% респондентов отдают предпочтения основной камере.

Тем не менее, ресурс заявляет, что люди не готовы совсем отказаться от фронталок. Многие используют их для видеозвонков, некоторым нравится возможность разблокировки смартфона лицом. Кто-то применяет фронтальные камеры и по их предназначению — делает селфи.

Создатели опроса пришли к выводу, что производители смартфонов с фронтальными камерами с высоким разрешением ориентируются не на то, на что нужно. Им стоило бы уделить внимание качеству съёмки видео, так как это одна из основных причин, по которой людям пока ещё нужны фронталки.

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