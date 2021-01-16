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Исследование: ни один современный смартфон не защищает данные пользователей на 100%
Госорганы могут легко получить данные, если им нужно
Исследователи криптографии из Университета Джонса Хопкинса проанализировали смартфоны и на Android, и на iOS. Они выяснили, что ни один современный смартфон не защищает данные пользователей на 100%. Правоохранительные органы и правительства уже могут получить доступ к заблокированным смартфонам с помощью различных инструментов. Это в основном связано со слабыми местами в операционных системах.
Исследователь из Университета Джонса Хопкинса Мэтью Грин (Matthew Green) заявил, что результаты исследования шокировали его. «Ничто не защищено настолько, насколько это было бы возможно», — отметил он.
Даже несмотря на то, что смартфоны имеют различные уровни защиты, они уязвимы к извлечению данных. Главное, чтобы у злоумышленника были необходимые инструменты. Такие инструменты правительства могут легко купить для правоохранительных органов и разведывательных учреждений.