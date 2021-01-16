Исследование: ни один современный смартфон не защищает данные пользователей на 100%

Исследователь из Университета Джонса Хопкинса Мэтью Грин (Matthew Green) заявил, что результаты исследования шокировали его. «Ничто не защищено настолько, насколько это было бы возможно», — отметил он.

Даже несмотря на то, что смартфоны имеют различные уровни защиты, они уязвимы к извлечению данных. Главное, чтобы у злоумышленника были необходимые инструменты. Такие инструменты правительства могут легко купить для правоохранительных органов и разведывательных учреждений.