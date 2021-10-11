Исследование показало, с какими простыми задачами не могут справиться владельцы iPhone

Сообщается, что пользователи Apple часто не знают, как сделать резервную копию данных с iPhone. Для владельцев устройств Apple из 32 штатов запрос «Как сделать резервную копию вашего iPhone» был самым популярным в интернете.

Задачи, которые кажутся простыми, также являются проблемой для жителей Калифорнии, Джорджии и Флориды. Они испытывают проблемы с разблокировкой айфонов. Также пользователи Apple часто ищут в интернете следующее: «как сделать запись экрана», «как сделать скриншот», «как вернуться к заводским настройкам».

Что касается iPad, то владельцы планшетов не понимают, как делать на нём снимки экрана. Этим же вопросом задаются пользователи MacBook. Также их интересует, как разделить экран на части.