Исследование показало, с какими простыми задачами не могут справиться владельцы iPhone

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Исследование показало, с какими простыми задачами не могут справиться владельцы iPhoneОтвечали американцы
Аналитики из Mackeeper провели исследование среди жителей США и узнали, с какими задачами на своих iPhone, iPad и Mac они не могут справиться без сторонней помощи.
Сообщается, что пользователи Apple часто не знают, как сделать резервную копию данных с iPhone. Для владельцев устройств Apple из 32 штатов запрос «Как сделать резервную копию вашего iPhone» был самым популярным в интернете.
Задачи, которые кажутся простыми, также являются проблемой для жителей Калифорнии, Джорджии и Флориды. Они испытывают проблемы с разблокировкой айфонов. Также пользователи Apple часто ищут в интернете следующее: «как сделать запись экрана», «как сделать скриншот», «как вернуться к заводским настройкам».
Что касается iPad, то владельцы планшетов не понимают, как делать на нём снимки экрана. Этим же вопросом задаются пользователи MacBook. Также их интересует, как разделить экран на части.