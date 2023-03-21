Исследование: владельцы iPhone чаще занимают более высокие должности, чем пользователи Android

Исследование: владельцы iPhone чаще занимают более высокие должности, чем пользователи AndroidА ещё они более довольны своими смартфонами
Новый опрос компании Addictive Tips показал интересные различия между пользователями iPhone и Android. Так, владельцы iPhone лояльнее к своему бренду, чаще занимают высокие должности и зарабатывают больше денег, чем пользователи Android.
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Согласно опросу, 72% владельцев iPhone удовлетворены брендом, в то время как среди пользователей Android-смартфонов удовлетворены маркой лишь 66%. Также отмечается, что среди опрошенных с iPhone 61% занимает высокие должности, в то время как среди респондентов с Android-смартфонами это лишь 54%. При этом владельцы смартфонов Apple хорошо ладят с 63% сотрудников, которые используют такие же устройства.
Среднегодовой доход владельца iPhone составляет $52,9 тысячи, в то время как у пользователя Android это $48,2 тысячи.