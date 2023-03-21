Исследование: владельцы iPhone чаще занимают более высокие должности, чем пользователи Android

Согласно опросу, 72% владельцев iPhone удовлетворены брендом, в то время как среди пользователей Android-смартфонов удовлетворены маркой лишь 66%. Также отмечается, что среди опрошенных с iPhone 61% занимает высокие должности, в то время как среди респондентов с Android-смартфонами это лишь 54%. При этом владельцы смартфонов Apple хорошо ладят с 63% сотрудников, которые используют такие же устройства.

Среднегодовой доход владельца iPhone составляет $52,9 тысячи, в то время как у пользователя Android это $48,2 тысячи.