Исторический день: 16 лет назад представили первый iPhone

Стоя на сцене Macworld Expo, Джобс произнёс следующие слова: «Сегодня Apple собирается заново изобрести телефон». В то время первый iPhone действительно выглядел впечатляюще для широкой публики.

Оригинальный ‌смартфон имел 3,5-дюймовый ЖК-дисплей, 2-мегапиксельную камеру и корпус из алюминия и пластика. Теперь же, последние модели оснащены полноэкранным качественным OLED-дисплеем, 48-мегапиксельной камерой, а корпуса выполнены из металла и стекла.