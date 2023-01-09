Исторический день: 16 лет назад представили первый iPhone

14:19, 09 января 2023
1 мин.
Исторический день: 16 лет назад представили первый iPhoneЭто была революция
Сегодня исполняется 16 лет с тех пор, как генеральный директор Apple Стив Джобс представил в Сан-Франциско, штат Калифорния, первый iPhone.
Фото: Wikimedia
Стоя на сцене Macworld Expo, Джобс произнёс следующие слова: «Сегодня Apple собирается заново изобрести телефон». В то время первый iPhone действительно выглядел впечатляюще для широкой публики.
Оригинальный смартфон имел 3,5-дюймовый ЖК-дисплей, 2-мегапиксельную камеру и корпус из алюминия и пластика. Теперь же, последние модели оснащены полноэкранным качественным OLED-дисплеем, 48-мегапиксельной камерой, а корпуса выполнены из металла и стекла.