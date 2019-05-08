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Из Android 10 уберут три экранные кнопки управления системой

Их заменит жестовая навигация
Вчера на конференции для разработчиков Google I/O 2019 компания представила последнюю версию мобильной ОС Android 10 Q. Она получит новую систему навигации без экранных кнопок.

Многие не представляют стоковый Android без стандартных трёх кнопок навигации внизу экрана. Однако Google решила отойти от традиций и изменила способ управления операционной системой. Теперь в ней есть базовые жесты смахивания, как в iOS и оболочке MIUI.

Смахивание слева направо должно вызывать меню, а двойное такое смахивание — вернуться назад. Google хочет, чтобы разработчики учитывали новый режим жестов при создании приложений.

Помимо новой системы навигации в Android Q будет тёмная тема, генерирующиеся сразу субтитры для любого видео, а также интерфейс, адаптированный для складных смартфонов.

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