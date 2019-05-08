Из Android 10 уберут три экранные кнопки управления системой

Многие не представляют стоковый Android без стандартных трёх кнопок навигации внизу экрана. Однако Google решила отойти от традиций и изменила способ управления операционной системой. Теперь в ней есть базовые жесты смахивания, как в iOS и оболочке MIUI.

Смахивание слева направо должно вызывать меню, а двойное такое смахивание — вернуться назад. Google хочет, чтобы разработчики учитывали новый режим жестов при создании приложений.

Помимо новой системы навигации в Android Q будет тёмная тема, генерирующиеся сразу субтитры для любого видео, а также интерфейс, адаптированный для складных смартфонов.