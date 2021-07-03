Из iPhone 5 и LEGO сделали микроскоп

Телефоны
Сегодня в 13:20
Из iPhone 5 и LEGO сделали микроскопИ вы можете сделать такой же
Немецкие исследователи собрали доступный микроскоп высокого разрешения для детей из старого модуля камеры iPhone 5 и конструктора LEGO.
По задумке исследователей, микроскоп предназначен для школьных классов и должен помочь детям понять фундаментальные принципы работы оптических компонентов инструмента. Ниже представлен список того, что понадобится для микроскопа:
Это модуль камеры iPhone 5, две акриловых линзы диаметром 34,5 мм и фокусным расстоянием 106 мм, стеклянные линзы диаметром 18 мм и фокусным расстоянием 26,5 мм, набор предметных и покровных стёкол, а также LEGO. По этой ссылке доступна инструкция.
Исследователи утверждают, что эксперимент с восемью учениками в возрасте от 9 до 13 лет показал, что понимание микроскопии улучшается после работы с такой установкой.