Из iPhone 5 и LEGO сделали микроскоп

Это модуль камеры iPhone 5, две акриловых линзы диаметром 34,5 мм и фокусным расстоянием 106 мм, стеклянные линзы диаметром 18 мм и фокусным расстоянием 26,5 мм, набор предметных и покровных стёкол, а также LEGO. По этой ссылке доступна инструкция.

Исследователи утверждают, что эксперимент с восемью учениками в возрасте от 9 до 13 лет показал, что понимание микроскопии улучшается после работы с такой установкой.