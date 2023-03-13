Из каких стран в Россию чаще ввозили смартфоны с нарушениями

13:35, 13 марта 2023
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Из каких стран в Россию чаще ввозили смартфоны с нарушениямиБез соблюдения таможенных формальностей
Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщила, что в 2022 году смартфоны без соблюдения таможенных формальностей ввозились в Россию чаще всего из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Финляндии и Китая.
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«Наибольшее количество преступлений и правонарушений выявлено в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления и Шереметьевской таможни», — заявили в ФТС.
Так, в 2022 году таможенные органы РФ возбудили три уголовных дела, связанных с незаконным ввозом смартфонов. Всего же в прошлом году было возбуждено 92 дела об административных правонарушениях, касающихся смартфонов. Стоимость устройств, изъятых в рамках административных дел, в 2022 году составила 122,56 млн рублей.