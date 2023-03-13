Из каких стран в Россию чаще ввозили смартфоны с нарушениями

«Наибольшее количество преступлений и правонарушений выявлено в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления и Шереметьевской таможни», — заявили в ФТС.

Так, в 2022 году таможенные органы РФ возбудили три уголовных дела, связанных с незаконным ввозом смартфонов. Всего же в прошлом году было возбуждено 92 дела об административных правонарушениях, касающихся смартфонов. Стоимость устройств, изъятых в рамках административных дел, в 2022 году составила 122,56 млн рублей.