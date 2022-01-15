Из последних моделей iPhone убрали полезную функцию

В службе поддержки Apple заявили, что функция шумоподавления в звонках недоступна в моделях iPhone 13. Именно поэтому её нет в настройках.

Непонятно, почему компания решила убрать эту опцию и почему не планирует добавлять обратно. Шумоподавление телефона в предыдущих айфонах можно было включить для понижения уровня внешних фоновых шумов, когда во время телефонного разговора человек держит аппарат у своего уха. Пользователи возмущаются решению компании Apple и задаются вопросом, как она могла убрать такую базовую функцию из телефона за 2 тысячи долларов в 2021 году.