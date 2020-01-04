Из прошивки Xiaomi удалят часть функций по требованию законодательства

Компания была вынуждена внести изменения из-за законов о конфиденциальности и ограничений в ряде регионов мира. В обновлении прошивки вместо фирменных сервисов MIUI Dialer для набора номера и MIUI Messaging для отправки сообщений будут предустановлены стандартные для Android Google Phone и Messages.

Это значит, что пользователи лишатся функции записи звонков Call Recording. Xiaomi, впрочем, заявляет, что до конца года может вернуть опцию на смартфоны.

Изменения затронут в основном европейские регионы. России, Китая, Индии и Индонезии они не коснутся.